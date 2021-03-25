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Авиакомпании России в январе - феврале сократили перевозки на 37,8%

Международные перевозки сократились на 83,5%, но внутренние почти достигли докризисного объема

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российские авиакомпании в январе - феврале 2021 года сократили перевозки на 37,8% - до 10,5 млн пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росавиации, опубликованных на сайте агентства.

Международные перевозки сократились на 83,5%, до 1,1 млн пассажиров, внутренние - почти достигли объема прошлого года (снижение составило всего 7,2%), перевезено 9,38 млн пассажиров.

Крупнейший перевозчик, авиакомпания S7, сократила пассажиропоток за первые два месяца этого года на 14%, до 2,24 млн пассажиров, "Аэрофлот" - на 60,5%, до 2 млн, "Победа" - наоборот, увеличила перевозки на 1,6%, до 1,7 млн. "Уральские авиалинии" сократили перевозки на 37,4%, до 810 тысяч пассажиров, а "Россия" - на 26,5%, до 791 тысячи.

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