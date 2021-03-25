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Минсельхоз рассчитывает на снижение цен на сахар после получения нового урожая

В 2021 году увеличено производство посевных по сахару, заявила заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Минсельхоз России рассчитывает, что цена на сахар снизится после получения нового урожая. Об этом в ходе отраслевого бизнес-форума по управлению ассортиментом FMCG Cutman Russia 2021 заявила заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.

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"Мы за рыночные механизмы, мы тоже хотим, чтобы рынок развивался так, как он должен развиваться, поэтому для себя мы сделали выводы и мы будем все делать для того, чтобы стимулировать рост производства. В этом году мы увеличили производство посевных по сахару. Мы надеемся, что ситуация, которая сложилась в этом году с ростом цен, с нового урожая уйдет", - сказала она.

По словам Фастовой, в связи со вспышками птичьего гриппа в странах Европы Минсельхозом также были сделаны выводы о необходимости развития этого сектора. "Была ситуация с птичьим гриппом, и он показал, что мы зависим от импортного племенного производства. Мы сейчас активно будем стимулировать производство собственного репродуктора, собственного племенного яйца, которое позволит нам нивелировать все риски, которые возникают в других странах по эпизоотии. Мы со своей стороны будем стимулировать рост производства, будем стараться, чтобы сельхозпроизводителю было интересно этим заниматься, выгодно", - заключила замминистра.

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