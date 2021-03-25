Минсельхоз рассчитывает на снижение цен на сахар после получения нового урожая

"Мы за рыночные механизмы, мы тоже хотим, чтобы рынок развивался так, как он должен развиваться, поэтому для себя мы сделали выводы и мы будем все делать для того, чтобы стимулировать рост производства. В этом году мы увеличили производство посевных по сахару. Мы надеемся, что ситуация, которая сложилась в этом году с ростом цен, с нового урожая уйдет", - сказала она.

По словам Фастовой, в связи со вспышками птичьего гриппа в странах Европы Минсельхозом также были сделаны выводы о необходимости развития этого сектора. "Была ситуация с птичьим гриппом, и он показал, что мы зависим от импортного племенного производства. Мы сейчас активно будем стимулировать производство собственного репродуктора, собственного племенного яйца, которое позволит нам нивелировать все риски, которые возникают в других странах по эпизоотии. Мы со своей стороны будем стимулировать рост производства, будем стараться, чтобы сельхозпроизводителю было интересно этим заниматься, выгодно", - заключила замминистра.