Песков переадресовал вопрос о продвижении "Эпиваккороны" на внешний рынок ее производителю

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал производителям "Эпиваккороны" вопрос о том, будет ли Россия продвигать на внешний рынок эту вакцину от коронавируса.

"Тут я не могу вам ответить, не располагаю такой информацией", - сказал он в четверг журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Он предложил обратиться к производителям для разъяснения этого вопроса.

Песков добавил, что перспектива такого продвижения зависит и от производственных мощностей, и от "потенциала по масштабированию производства".

"Эпиваккорона", разработанная центром "Вектор", стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал результаты клинических исследований, подтверждающих эффективность и безопасность препарата. При этом отмечалось, что вакцинация двумя дозами "Эпиваккороны" вызвала у 100% добровольцев выработку антител, специфичных к антигенам, входящим в состав вакцины.