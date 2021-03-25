Минтранс пока не принимал решений по цифровым проездным

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Возможность внедрения цифровых проездных в России обсуждается, однако конкретные решения по этому вопросу пока не принимались, сообщили ТАСС в Минтрансе РФ.

"Вопросы внедрения той или иной системы действительно обсуждаются на площадке Минтранса. Данная тема требует детальной проработки с IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта - прим. ТАСС), причастными органами власти и участниками рынка. Конкретных решений о внедрении систем пока не принималось", - отметили в министерстве.

Ранее источники ТАСС сообщили, что Россия может создать цифровой проездной - мобильное приложение для международных перелетов внутри ЕАЭС для ускорения восстановления авиаперевозок после падения рынка из-за пандемии.