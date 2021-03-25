Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети в рамках проведения испытаний

МИНСК, 25 марта. /ТАСС/. Первый энергоблок БелАЭС планово отключен от сети в рамках проведения испытаний. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии.

"В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации первый энергоблок БелАЭС отключен от сети для проведения испытаний и регламентных работ", - сказано в сообщении.

Строительство АЭС в Белоруссии идет по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). В ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС был подключен к объединенной энергосистеме страны, в декабре Минэнерго Белоруссии сообщило о завершении этапа энергетического пуска, после чего Госатомнадзор выдал разрешение на право выполнения этапной программы опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока. Это финальная и самая продолжительная проверка энергоблока перед вводом в работу, в ходе которой идет тестирование оборудования и проводятся многочисленные испытания в различных режимах работы ядерной установки. При этом предусмотрены технологические остановки блока.

Минэнерго сообщало, что первый блок Белорусской АЭС уже выработал около 1,7 млрд кВт ч электроэнергии с момента включения в объединенную энергосистему. Приемка первого энергоблока в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Ранее сообщалось, что ввод первого блока в промышленную эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года, второго - в 2022 году.