МЭР не видит фундаментальных рисков влияния возможных санкций США на экономику России

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития не видит рисков фундаментального влияния возможных санкций США на экономику России, готово к разным сценариям, заявил журналистам глава МЭР Максим Решетников.

"Безусловно, мы прорабатывали разные сценарии, они у нас присутствуют, но комментировать эту тему надо, когда какие-то факты случаются, потому что, мне кажется, это тема, разговоры о которой сами по себе являются источником для раскачивания и колебаний рынка… Пока говорить о том, что все это как-то повлияет фундаментально на нас - мы таких рисков не видим", - сказал министр.