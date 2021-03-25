Кабмин на следующей неделе закончит расчеты критериев инвестирования ФНБ

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Правительство на следующей неделе завершит расчеты по критериями инвестирования средств Фонда национального благосостояния, после чего проведет внутреннее обсуждение, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Я думаю, что на следующей неделе мы этот вопрос финализируем, потом пообсуждаем в правительстве", - сказал Решетников.

Глава Минфина Антон Силуанов на прошлой неделе сообщил, что инвестирование средств ФНБ в утвержденные проекты может начаться уже в первом полугодии, если уточненный макропрогноз покажет превышение ликвидной части ФНБ отметки в 7% ВВП в предстоящие три года.