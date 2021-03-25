Правительство может ввести экспортную пошлину на подсолнечное масло с 1 сентября

"Семена, у нас состыкованы будут пошлины, действующая 30 июня заканчивается, поэтому новая будет с 1 июля и дальше. То есть у нас здесь рассинхронизации не будет. А по пошлине на подсолнечное масло - там 1 сентября, то есть ориентируемся на новый урожай. На подсолнечное масло текущая экспортная пошлина не вводится в расчете на договоренности с производителями [о стабилизации цен на масло и сахар], что они обеспечат внутренний рынок при этой дополнительной субсидии, что никаких проблем с поставкой на внутренний рынок ни в объемах, ни в цене не будет", - сказал министр.

Как сообщил Решетников, экспортная пошлина на подсолнечник будет носить запретительный характер, параметры будут обсуждаться на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции. "На семена подсолнечника пошлина будет по факту носить запретительный характер, учитывая то, что семян недостаточно, мощности заводов по производству подсолнечного масла существенно больше, чем семян на сегодняшний момент, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы это все перерабатывалось внутри страны", - сказал министр.

Экспортная пошлина на подсолнечное масло будет действовать аналогично механизму по пшенице и составит 70% от установленной правительством цены отсечения, ее параметры сейчас обсуждаются, заявил Решетников.

"Пошлина на подсолнечное масло будет сконструирована по принципу механизма на пшеницу. То есть будет определенная цена отсечения, ниже которой пошлины не будет, а сверх этого - также 70% от превышения будет в виде пошлины поступать в бюджет, 30% будет оставаться у сельхозпроизводителей. Цена эта сейчас обсуждается, но она содержит достаточную, хорошую норму рентабельности для сельхозпроизводителей", - сказал министр.

С 9 января по 30 июня 2021 года экспортная пошлина на подсолнечник и рапс повышена с 6,5% до 30%, но не менее €165 за тонну.