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В Минэкономразвития заявили о скором снижении инфляции

Сейчас показатель находится на пике, заявил министр Максим Решетников

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Инфляция в РФ достигла пика, в ближайшее время индекс потребительских цен в годовом выражении начнет снижаться, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"На сегодняшний момент мы вышли на пик инфляции, у нас еще неделю назад стабилизировалась на уровне 5,8%. Несмотря на то, что по прошлой неделе у нас недельная инфляция [была] 0,2%, если до сотых - 0,18%. За неделю до этого был провал - 0,1%, но, к сожалению, на нем держались и обратно вернулись на уровень 0,2%, и она стабильна. В то же время, если говорить о годовой инфляции, год к году, мы пошли на снижение - 5,7%", - заявил он.

Решетников добавил, что инфляция в принципе находится на пике и "скорее уже на полке в сторону снижения идем, и дальше рассчитываем, что год к году инфляция начнет снижаться".

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