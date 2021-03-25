"Татнефть" вложит более 50 млрд руб. в модернизацию "Танеко"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. "Татнефть" заключила соглашение с Минэнерго РФ, по которому сможет получить инвестиционную надбавку к обратному акцизу на нефтяное сырье для своего нефтеперерабатывающего комплекса "Танеко", сообщила компания. Срок действия стимула - до 1 января 2031 года.

В рамках этого соглашения компания построит до конца 2026 года четыре установки для увеличения глубины переработки нефти. Объем инвестиций составит более 50 млрд руб.

За счет новых мощностей "Танеко" сможет увеличить выпуск бензина Евро-6, арктического дизельного топлива, соответствующего требованиям Евро-6 и более жестким экологическим спецификациям стран Скандинавии.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых стимулирующих мерах для НПЗ. В частности, он предполагает введение дополнительного инвестиционного коэффициента в размере 1,3 к ставке обратного акциза для тех заводов, которые заключат инвестсоглашения с Минэнерго на сумму не менее 30 млрд рублей.

Ранее инвестсоглашения уже заключили "Лукойл", "Газпром нефть" и группа "Сафмар".

"Танеко" - нефтеперерабатывающий комплекс "Татнефти", введен в эксплуатацию в 2011 году. В 2021 году завод планирует переработать 14,5 млн тонн нефти.