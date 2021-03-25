Организаторы ПМЭФ создадут антиковидную инфраструктуру для форума

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году решили создать новую инфраструктуру для безопасности и комфорта участников в связи пандемией коронавируса. На площадке форума появятся специальные устройства для эпидемиологической безопасности, сообщается на сайте Фонда Росконгресс.

"Будет обеспечен тепловизионный контроль, все помещения площадки будут оборудованы рециркуляторами воздуха и устройствами обеззараживания, будут созданы цифровые системы учета коллективного иммунитета и новые цифровые платформы обмена данными с ключевыми ведомствами, задействованными в этой работе. Кроме того, потребуется привести площадки мероприятий форума, входные группы, центры аккредитации и транспортные средства Форума в соответствие с требованиями эпидемиологической безопасности", - сообщил директор ПМЭФ Алексей Вальков.

Организаторы подчеркнули, что ПМЭФ проводится за счет взносов партнеров, средства которых расходуются на подготовку инфраструктуры площадки, оборудование деловых зон и безопасность.

В этом году форум пройдет со 2 по 5 июня.