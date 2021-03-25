Инфляция в России по итогам декабря может выйти на целевой уровень в 4%

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Инфляция в РФ по итогам декабря 2021 года может вернуться на целевой ориентир в 4%, однако среднегодовая инфляция будет выше этого уровня, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы исходим из того, что пока мы вполне можем выйти на целевой ориентир в 4% к концу года. Я имею в виду декабрь к декабрю. Среднегодовой уровень, понятно, что он будет выше", - сказал министр.

По словам министра, сейчас Минэкономразвития готовит проект прогноза социально-экономического развития, где в том числе будут показатели по инфляции.