Павловское месторождение не будет конкурировать с подобными проектами в РФ

АРХАНГЕЛЬСК, 25 марта. /ТАСС/. Продукция Павловского месторождения не будет конкурировать с другими российскими проектами по добыче свинца и цинка из-за разных рынков сбыта. Об этом сообщил исполнительный директор АО "Первая горнорудная компания" Игорь Семенов в своем выступлении на форуме "Порты Арктики" в Архангельске в четверг.

"Павловское - самый северный горнодобывающий проект, и в то же время он не конкурирует с теми рынками, на которые нацелены другие российские проекты с точки зрения цинка и свинца. Наш проект находится близко к европейским рынкам и их заводам. Мы конкурируем там, с теми концентратами, которые завозят из Латинской Америки, Аляски и т.д.", - сказал Семенов.

Он отметил, что концентрат с Новой Земли будет отправляться на металлургические заводы в Европе: Норвегии, Финляндии и т.д.

Павловское свинцово-цинковое месторождение было открыто в конце 1990-х годов на острове Южный архипелага Новая Земля. По запасам серебросодержащих свинцово-цинковых руд месторождение входит в пятерку крупнейших в России. Ежегодно на месторождении планируется добывать 3,5 млн тонн руды. Для ее переработки на Южном планируется сооружение горно-обогатительного комбината производительностью 220 тыс. тонн цинкового и 47 тыс. тонн свинцового концентрата в год.

АО "Первая горнорудная компания" выступает оператором и инвестором проекта. Его реализация оценивается инвестором более чем в 78 млрд рублей. В ноябре 2020 года компания подписала соглашение о сотрудничестве при разработке месторождения с финской компанией Metso Outotec.