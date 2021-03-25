СБ РФ 26 марта обсудит основы политики в сфере международной информационной безопасности

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет заседание Совета безопасности РФ, на котором будет рассмотрен проект "Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Кремля.

"Президент России В. Путин проведет 26 марта заседание Совета безопасности РФ, в ходе которого планируется рассмотреть проект "Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности". С основным докладом выступит секретарь Совета безопасности Н. Патрушев", - говорится в сообщении.