{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СБ РФ 26 марта обсудит основы политики в сфере международной информационной безопасности

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет заседание Совета безопасности РФ, на котором будет рассмотрен проект "Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Кремля.

"Президент России В. Путин проведет 26 марта заседание Совета безопасности РФ, в ходе которого планируется рассмотреть проект "Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности". С основным докладом выступит секретарь Совета безопасности Н. Патрушев", - говорится в сообщении.

Теги
Россия
Danone инвестирует 4 млрд рублей в развитие инновационного хаба в Самарской области
Компания выбрала регион из-за привлекательного инвестиционного климата
Читать полностью