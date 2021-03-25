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Путин отметил вклад "Опоры России" в совершенствование делового климата в стране

Президент выразил уверенность в том, что X внеочередной съезд общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства пройдет в плодотворном ключе

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям X внеочередного съезда общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" по случаю открытия съезда. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Ваша авторитетная организация многие годы объединяет в своих рядах представителей бизнес-сообщества из всех российских регионов. Вы хорошо знаете ситуацию на местах, условия работы предпринимателей, выступаете надежным партнером государства в решении таких проблем, как совершенствование делового, инвестиционного климата в стране, создание благоприятных условий для реализации частной инициативы, повышения конкурентоспособности отечественной продукции. Важно и впредь эффективно использовать накопленный опыт и серьезный потенциал "Опоры России" в целях укрепления национальной экономики и социальной сферы, развития территорий, благополучия людей", - подчеркнул президент.

Путин также выразил уверенность в том, что съезд пройдет в плодотворном ключе, а прозвучавшие на нем идеи и предложения будут востребованы.

Съезд организации проходит в Москве 25-26 марта.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
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