Власти Прикамья предложили законодательно установить формулу для закупки товаров

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Законодательство в сфере госзакупок требует доработки в части приобретения товаров с увеличенной волатильностью - изменчивостью цен. Чтобы избежать лишних затрат из бюджетов регионов, нужно установить формулу для закупки товаров, такое мнение высказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на форуме "Госзакупки - 2021" в четверг.

"Продукты, по которым цена носит волатильный характер, должны закупаться по какой-то формуле. Возможно, это развитие института электронного магазина, возможно, установление в законодательстве возможности приобретения товаров по формуле, которая будет реалистичной", - сказал Махонин.

Губернатор привел в пример ситуацию на топливном рынке. По его словам, закупка нефтепродуктов по фиксированной цене подразумевает "либо убытки для поставщика, либо излишние затраты из бюджета".