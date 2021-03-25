"Мегафон" запустил "Платформу киберразведки"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. "Мегафон" разработал и запустил специализированную платформу, которая поможет предиктивно работать с киберугрозами. Об этом говорится в сообщении оператора.

"Мегафон" первым среди операторов связи запустил многофункциональное решение "Платформа киберразведки". Платформа создана для предиктивной работы с киберугрозами и позволит банкам предотвращать кражу денег со счетов клиентов, а корпоративному бизнесу - защитить своих сотрудников от мобильного мошенничества", - сообщила компания.

Платформа аккумулирует информацию обо всех источниках сетевых атак на пользователей мобильной связи. Разработанные компанией алгоритмы в автоматическом режиме анализируют потоки сетевых событий и выявляют номера, которые находятся под угрозой хищения средств или информации. В частности, алгоритмы фиксируют распространение ссылок на вредоносное программное обеспечение, и по подозрительному характеру поведения пользователя платформа выявляет зараженные устройства, отслеживает обращение к фишинговым ресурсам.

Также пользователь платформы сможет получать оперативные отчеты по своему пулу номеров, например, своих сотрудников или пользователей корпоративной связи. Будет доступен и актуальный перечень выявленных фишинговых интернет-ресурсов.

Отдельный функционал платформы разработан для онлайн-сервисов и позволяет выявлять недобросовестных пользователей, которые используют сим-карты для массовой автоматизированной регистрации с целью мошеннических операций. Например, ретейл или сервисы каршеринга смогут выявлять "оптовых" пользователей бонусных баллов и скидок, социальные сети - бороться с созданием фейковых аккаунтов и накрутками, добавили в компании.

"Автоматизированный сбор данных на платформе ускоряет их обработку сотрудниками служб информационной безопасности наших заказчиков. Это помогает клиентам "Мегафона" идентифицировать активность злоумышленников на ранних этапах и оперативно на нее реагировать", - прокомментировала разработку директор по развитию корпоративного бизнеса "Мегафона" Наталья Талдыкина.