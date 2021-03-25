Доходы бюджета Нижегородской области на 2021 год увеличились на 1,3 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 марта. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Нижегородской области в четверг в двух чтениях внесли изменения в закон о региональном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Доходную часть на 2021 год за счет поступлений из федерального бюджета увеличили на 1,3 млрд рублей - до 203,1 млрд рублей, расходную на 1,9 млрд рублей - до почти 224,2 млрд рублей.

"Во-первых, мы выделяем средства в размере 1 млрд 321 млн рублей на финансовое обеспечение медицинских организаций. Вы прекрасно помните, что в связи с ковидом в 2020 году очень сильно сократились объемы плановой медицинской помощи, в этой связи значительно ухудшилось финансовое состояние медицинских организаций, которые не по линии финансирования борьбы с коронавирусной инфекцией функционировали. Сейчас мы получили поддержку из федерального бюджета, чтобы выделить соответствующие средства медицинским организациям", - сказал на заседании губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Еще 177 млн рублей направят на закупку УЗИ-сканеров экспертного класса для оснащения кабинетов перинатальной диагностики в 16 медицинских организациях и 163 млн рублей на решение проблем обманутых дольщиков.

Доходы увеличены на 1,3 млрд рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Дефицит таким образом составит 21 млрд рублей (увеличен на 549,8 млн рублей).

В декабре прошлого года депутаты Заксобрания Нижегородской области приняли бюджет региона на 2021 год в окончательном чтении с доходами в объеме 202 млрд рублей, расходы были заложены в объеме 217 млрд рублей, дефицит - 15 млрд рублей. В конце февраля в закон были внесены изменения, согласно которым доходную часть уменьшили на 230 млн рублей - до 201,7 млрд рублей, расходную увеличили на 5,3 млрд рублей - до 222,2 млрд рублей, дефицит вырос на 5,5 млрд рублей - до 20,5 млрд рублей.