Danone инвестирует 4 млрд рублей в развитие инновационного хаба в Самарской области

САМАРА, 25 марта. /ТАСС/. Инновационный хаб компании "Данон Россия" позволит привлечь в Самарскую область инвестиции на общую сумму до 4 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе министерства экономического развития и инвестиций региона, проект позволит увеличить грузооборот до 800 тонн продуктов в сутки.

"Новый проект компании ["Данон Россия"] Самара Inno HUB предполагает инвестиции до 4 млрд рублей и включает в себя монтаж четырех новых фасовочных линий и строительство нового склада с возможностью увеличения грузооборота до 800 тонн продукции в сутки. <…> Итогом реализации проекта станет значительное увеличение мощностей по выпуску продукции и, что крайне важно для региона, рост объема налоговых поступлений. В соответствии с прогнозом, до 2026 года дополнительные налоговые поступления в бюджет составят 1,5 млрд рублей", - говорится в опубликованном 25 марта сообщении министерства.

Сейчас строительство хаба перешло в завершающую стадию: возведен склад на 1,8 тыс. палето-мест, смонтировано технологическое оборудование и четыре фасовочные линии, из которых две уже начали работать. Продукция будет направлена на международные и внутренние рынки.

Компания выбрала Самарскую область из-за привлекательного инвестиционного климата, сообщили представители Danone. "Нам были предоставлены уникальные условия, уникальная поддержка. Важным критерием было и географическое положение региона, которое позволяет нам поставлять продукцию самарского завода по всей территории России, а также в другие страны", - цитирует пресс-служба профильного министерства регионального вице-президента по корпоративным отношениям в России и СНГ Danone Марину Балабанову. Компания получила льготы по налогам на прибыль и имущество, за счет чего сэкономила 100 млн рублей.

Группа компаний Danone, входящая в международную компанию Groupe Danone, владеет 18 российскими предприятиями. В России компания производит молочные продукты, детское питание, специализированное питание и воду. Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов сообщал, что за период до 2019 года объем инвестиций Danone превысил 3,5 млрд рублей.