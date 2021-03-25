В Севастополе нацелены на работу с крупными маркетплейсами Азии и стран СНГ

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Компании Севастополя планируют увеличить экспорт своей продукции за счет выхода на международные торговые интернет-площадки. Регион нацелен на работу с крупными маркетплейсами Азии и стран СНГ, сообщила ТАСС заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко на форуме "Госзаказ - 2021" в четверг.

"Наши предприятия выходят на зарубежные интернет-площадки: Aliexpress, Alibaba. Это важно, потому что мы находим инструмент, который позволяет нашим предприятиям на них размещаться, а значит, увеличивать свой рынок сбыта. Работа продолжится, мы видим ее эффект за короткий срок, наш центр будет усиливать влияние для того, чтобы увеличивать экспортные показатели", - сказала Литовко.

По ее словам, компании Севастополя, в отличие от бизнеса в других регионах, испытывают трудности с выходом на международные маркетплейсы из-за санкций.

"Регионам, которые не находятся под санкциями, проще: они могут спокойно осваивать крупные площадки и потом уже как раз углубляться в маленькие, закрытые клубы, но с возможностью реализации товара на предприятии. Мы все-таки должны сначала отработать со всеми крупными площадками, чтобы расширить спектр возможностей наших предприятий. <...> Конечно, мы говорим сейчас в основном про [рынки] азиатские и стран СНГ. Но как только мы одолеем эти рубежи, мы будем искать и другие возможности", - пояснила замгубернатора.