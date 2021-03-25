{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Международные резервы России за неделю увеличились на $0,5 млрд

Рост резервов преимущественно связан с операциями по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отмечают в Центробанке

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 19 марта 2021 года увеличились на 0,1% (или на $0,5 млрд) по сравнению с показателем на 12 марта и составили $580,9 млрд, говорится в материалах Банка России.

По данным регулятора, рост резервов преимущественно связан с операциями по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

Теги
Россия
"Лукойл" планирует поставлять на экспорт топливо с погашенным углеродным следом
Россия примет национальную климатическую стратегию в 2021 году
Читать полностью