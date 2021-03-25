Международные резервы России за неделю увеличились на $0,5 млрд

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 19 марта 2021 года увеличились на 0,1% (или на $0,5 млрд) по сравнению с показателем на 12 марта и составили $580,9 млрд, говорится в материалах Банка России.

По данным регулятора, рост резервов преимущественно связан с операциями по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.