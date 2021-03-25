В Калининградской области удвоили финансирование программы развития сельских территорий

КАЛИНИНГРАД, 25 марта. /ТАСС/. Финансирование программы комплексного развития сельских территорий в Калининградской области увеличено в 2021 году почти в два раза по сравнению с 2020 годом - с 370,5 млн до 739 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"В этом году финансирование на ее [программы] реализацию увеличено почти в два раза - с 370,5 млн рублей до 739 млн", - говорится в сообщении пресс-службы.

Государственная программа РФ "Комплексное развитие сельских территорий" реализуется в Калининградской области с 2020 года. Она финансируется за счет федерального и регионального бюджетов и обеспечивает комплексный подход в развитии не только отдельных населенных пунктов, но и целых сельских агломераций, решая инфраструктурные, социальные проблемы территорий и повышая качество жизни сельского населения, уточнили в пресс-службе.

В 2020 году в области в рамках программы в области построено 44 км газовых сетей, 4 км водопроводов, реализовано 11 проектов по благоустройству поселков, оказана поддержка в приобретении жилья 24 гражданам. Самым крупным по финансированию и составу мероприятий в 2020 году стал проект Калининской сельской агломерации в Гусевском городском округе, предусматривающий комплексное развитие поселков Калининского, Мичуринского и Липово. Был отремонтирован детский сад на 25 мест, завершен ремонт Калининской школы, было начато строительство 32 километров газопроводов высокого и низкого давления. Началось строительство 8 километров сетей водоотведения с очистными сооружениями.

В 2021 году в рамках программы начнется масштабная реконструкция городской системы водоснабжения и водоотведения в городе Багратионовске. Кроме того, в Черняховском городском округе в поселке Междуречье будет произведена масштабная реконструкция школы. В поселке Краснополянское подрядная организация уже приступила к капитальному ремонту дома культуры. Наряду с новыми проектами завершится строительство газопровода в поселках Зеленоградского городского округа (Киевское, Широкополье, Луговское, Надеждино, Привольное, Новосельское, Иркутское), будут закончены проекты по направлению "Современный облик сельских территорий" в Калининской сельской агломерации Гусевского городского округа и поселке Жилино Неманского городского округа.