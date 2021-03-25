Moody's прогнозирует изменения в фондировании российских банков из-за роста инфляции

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Повышение инфляции приведет к структурным изменениям в фондировании российских банков, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's.

"Российские банки столкнулись с проблемой роста инфляции, которая повысилась до 5,8% в марте 2021 года с менее 3% в прошлом году, что привело к резкому росту отрицательной доходности срочных вкладов. Это может вызвать структурный сдвиг в фондировании российских банков", - сообщается в отчете.

Рост инфляции в 2020 году сделал реальную доходность по депозитам в банках отрицательной впервые с начала 2016 года, отмечает автор отчета, вице-президент- старший аналитик Moody’s Семен Исаков.

По прогнозам агентства, доля срочных вкладов в общем объеме фондирования за счет депозитов снизится с нынешнего уровня в 60% примерно до 50% к концу 2022 года.

В отчете отмечается, что в настоящий момент граждане ищут альтернативу банковским вкладам для сохранения своих сбережений, что ведет к росту спроса на недвижимость и инвестиции в ценные бумаги. Крупные банки лучше подготовлены к перераспределению клиентских средств, так как имеют большие ресурсы и более продвинутые платформы. Больше всего в текущей ситуации выиграют такие банки, как Сбербанк, "Тинькофф", ВТБ и Альфа-банк. При этом небольшие банки столкнутся с давлением на маржу и прибыль по мере роста стоимости фондирования. Эксперты полагают, что небольшие банки не смогут адаптироваться к снижению прибыли.