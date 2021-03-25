ФАС пока не получала ходатайство о покупке Совкомбанком акций "Восточного"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не получала ходатайство о покупке Совкомбанком акций банка "Восточный". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ходатайство в ФАС России не поступало. При поступлении оно будет рассмотрено в установленном порядке", - сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Совкомбанк подписал с акционерами банка "Восточный", с фондами Baring Vostok, компанией "Финвижн" и Шерзодом Юсуповым соглашения о покупке принадлежащих им пакетов акций банка "Восточный". Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель после получения разрешений Банка России и ФАС.