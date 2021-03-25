"Лукойл" планирует поставлять на экспорт топливо с погашенным углеродным следом

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Компания "Лукойл" готовится к поставкам углеродно-нейтрального топлива на экспорт, которое будет отвечать требованиям всех трех существующих на сегодня международных охватов классификации выбросов (scope). Об этом сказал вице-президент компании по стратегическому планированию Леонид Федун, выступая на публичной дискуссии по низкоуглеродной экономике, организованной "Сколково".

"Мы сейчас сосредоточиваемся на программах по сокращению выбросов по первым двум охватам (Scope 1 и Scope 2 - прим. ТАСС). Кроме того, очень внимательно изучаем программу компенсационных мероприятий, связанных с третьим охватом (Scope 3), поскольку наши амбиции будут заключаться в том, чтобы поставлять на мировой рынок топливо с погашенным карбоновым следом", - сказал он. Это станет возможным за счет того, что Россия обладает самым большим в мире лесным фондом, около 80 млн га, пояснил Федун.

О классификациях

Scope 1, 2 и 3 - это международная классификация промышленных выбросов. Первая категория - это прямые выбросы предприятия, вторая - источники потребляемой им энергии и третья категория - это вся цепочка жизненного цикла произведенного товара, от стадии сырья до стадии утилизации.

Сценарии развития "Лукойла"

Вице-президент компании также сообщил, что "Лукойл" до конца 2021 года опубликует сценарии развития компании с учетом климатической повестки. "Они называются соответствующим образом - Эволюция, Равновесие и Трансформация. По каждому из них мы будем определять возможности развития компании, спрос на энергию, который будет существовать, и какое место займет российская нефтегазовая индустрия в меняющемся мире", - сказал Федун.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия примет национальную климатическую стратегию в 2021 году. По его словам, российская методика учета выбросов будет усовершенствована с учетом поглощения СО2 лесами.