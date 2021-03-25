Валовый продукт аграрной зоны в Санья на Хайнане за 2020 год превысил $859 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 25 марта. /ТАСС/. Валовый продукт аграрной индустриализованной зоны в городе Санья на острове Хайнань в 2020 году превысил 5,6 млрд юаней (около $859 млн по текущему курсу). Об этом сообщила газета "Наньго душибао" со ссылкой на местные власти.

"Стоимость валового продукта аграрной индустриальной зоны нашего города за прошлый год составила свыше 5,6 млрд юаней. Более 65% от этого показателя приходится на ключевые профильные предприятия", - цитирует издание представителя местного руководства Ян Цзяня, занимающего должность заместителя главы администрации района Ячжоу, на территории которого расположена передовая площадка по производству сельхозпродукции.

По словам чиновника, одно из важных направлений в деятельности компаний, относящихся к этой современной аграрной зоне, - селекция и получение новых сортов семян. Среди участников соответствующих проектов фигурируют ведущие исследовательские центры и лаборатории КНР, а также Китайская академия наук.

Как сообщили местные власти, за последние три года в этом инновационном комплексе, площадь которого составляет 9 тыс. га, зарегистрировались 170 компаний, специализирующихся на производстве более 2,6 тыс. видов продукции.

В июне 2019 года Министерство финансов Китая утвердило общенациональный список наукоемких аграрных индустриализованных зон, задача которых - стимулировать интенсивное развитие сельского хозяйства. В этот перечень попали 45 площадок, из которых две находятся на Хайнане, в том числе одна в городе Санья.