Представители коренных народов обсуждают с Минвостокразвития статус традиционных промыслов

КРАСНОЯРСК, 25 марта. /ТАСС/. Коренные малочисленные народы Севера ведут диалог с министерством Дальнего Востока и Арктики о статусе резидентов для традиционных форм хозяйствования. Об этом ТАСС в кулуарах научно-практической конференции в Красноярске сообщил сенатор Совета Федерации, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков.

"В законе о поддержке предпринимательства в Арктике нет конкретики, будут ли резидентами наши традиционные отрасли, наши субъекты предпринимательства, общины, потому что одно из условий заявлено о новизне, новаторских видах производства, а у нас традиционные виды производства. Мы с Минвостокразвития в диалоге", - сообщил Ледков.

По его словам, при этом вводятся стандарты ответственности промышленных производителей, "заработал диалог КМНС с промышленностью", предусматриваются меры господдержки в виде дополнительных квот для рыбодобычу, закрепление земель под оленеводство. "В стартовых началах мы многое видим", - сказал Ледков.

Научно-практическая конференция, посвященная традиционному природопользованию в северных и арктических территориях, проходит в Красноярске 25-26 марта.

Статус резидента Арктической зоны предполагает ряд преференций, в том числе налоговых. На данный момент резидентом может стать любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестиционный проект и вложить не менее 1 млн рублей. В 2020 году был принят пакет законов, направленных на развитие предпринимательства в российской Арктике.