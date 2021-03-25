Россия поставит в Белоруссию 4,5 млн тонн нефти по трубопроводу

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Россия планирует поставить на Новополоцкий и Мозырский НПЗ в Белоруссии во втором квартале этого года 4,5 млн тонн нефти, как и в первом квартале, сообщил ТАСС источник в отрасли.

Из этого объема на "Роснефть" придется 2,076 млн тонн нефти, на "Лукойл" - 0,72 млн тонн, на "Сургутнефтегаз" - 0,65 млн тонн, на "Газпром нефть" - 0,352 млн тонн, на "Татнефть" - 0,313 млн тонн, сообщил собеседник агентства.

В балансе поставок на второй квартал также обозначены "Славнефть" - 88,7 тыс. тонн, "Башнефть" - 101 тыс. тонн, "Русснефть" - 71,2 тыс. тонн и другие не крупные производители. Всего на Новополоцкий НПЗ планируется в апреле - июне поставить 2,25 млн тонн нефти, на Мозырский НПЗ - 2,25 млн тонн.

Всего трубопроводный экспорт нефти из России во втором квартале может составить 45,25 млн тонн. Из этого объема через порт Новороссийск планируется поставить 4,89 млн тонн, порт Усть-Луга - 5,88 млн тонн, Приморск - 9,6 млн тонн и Козьмино - 8,8 млн тонн.

Россия и Белоруссия в конце 2020 года договорились об условиях поставок нефти и газа на 2021 год.