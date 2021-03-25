На Хайнане увеличат квоту на покупки duty free в период выставки потребительских товаров

ХАЙКОУ /Китай/, 25 марта. /ТАСС/. Власти Хайнаня увеличат квоты по программе duty free для покупателей продукции на первой Китайской международной выставке потребительских товаров, которая пройдет 7-10 мая в городе Хайкоу. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

В настоящее время для экспонентов выставки разрабатываются меры, направленные на освобождение от налога на потребительские товары. Соответствующая программа будет отличатся от того режима, что действует в магазинах беспошлинной торговли на территории провинции Хайнань. Приобретаемые на выставке беспошлинные товары не будут включать в текущую квоту в размере 100 тыс. юаней (около $15,3 тыс.), установленную в магазинах duty free на острове.

Программа продажи беспошлинных товаров, которая будет запущена во время выставки, отличается от действующих правил покупки и вывоза с территории провинции продукции, приобретенной в магазинах duty free. Купить беспошлинные товары смогут не только туристы и участники выставки, но и сами жители Хайнаня. Кроме того, учитывая большое количество товаров дорогих брендов, власти намерены на время ЭКСПО увеличить установленную квоту в 100 тыс. юаней.

В планах провинции также построить в будущем глобальный центр потребительских товаров с использованием преимуществ преференциальной политики, которая проводится в рамках построения на острове свободного торгового порта. Центр станет своего рода платформой для продажи и продвижения высококачественных потребительских товаров как из Китая, так и со всего мира.

Участие в первой Китайской международной выставке потребительских товаров примут свыше 600 зарубежных компаний. Общая выставочная площадь составит 80 тыс. квадратных метров. Из них 60 тыс. квадратных метров займут иностранные участники выставки, которые представят в различных разделах свыше 1 тыс. брендов. На остальных 20 тыс. квадратных метрах разместятся порядка 600 компаний с местного рынка.

Почетным гостем ЭКСПО избрана Швейцария. Ряд стран, включая Германию, Ирландию, Францию, Южную Корею и Японию, представят свои национальные павильоны. Экспозиция будет состоять из пяти основных разделов: модная жизнь, ювелирные украшения и бриллианты, высококачественные продукты питания и товары для здоровья, товары для путешествий и туризма, а также комплексные услуги.