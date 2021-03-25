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Экспорт сельхозпродукции из России может вырасти до $35,4 млрд в 2025 году

В 2021 году экспорт может составить $26 млрд

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Обновленная госпрограмма развития АПК предполагает рост экспорта сельхозпродукции из РФ до $35,4 млрд в 2025 году с $26 млрд в 2021 году. Об этом говорится в постановлении правительства о "О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".

"Цель - достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере $35,4 млрд к концу 2025 года", - говорится в документе.

Согласно документу, в 2021 году экспорт АПК может составить $26 млрд.

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