Эксперты считают, что блокировка Суэцкого канала не скажется на экспорте российской нефти

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Блокировка Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза не повлияет на отгрузки российской нефти, поскольку они идут другими маршрутами. Об этом говорится в материалах агентства Argus.

Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

"Десятки танкеров с нефтью и нефтепродуктами находятся в ожидании прохода через Суэцкий канал из-за того, что 400-метровый контейнеровоз Ever Given сел на мель. Но этот инцидент не повлияет на отгрузки российской нефти, поскольку это сырье отгружается по другим маршрутам", - отмечается в сообщении Argus.

По данным отраслевой аналитической компании Vortexa, у канала или на его подходах танкеров c нефтью российской марки Urals нет. При этом за последние месяцы лишь 11 января 2021 года танкер Владимир Тихонов проходил по каналу с 140 тыс. тонн нефти Urals из Новороссийска.

Как отмечают в Argus, танкеры Urals редкие гости Суэцкого канала, так как торговые компании предпочитают закупать более дешевые партии этой марки из балтийских портов и формировать крупные объемы для перевозок на судах через мыс Доброй Надежды.

Между тем, остановка движения по Суэцкому каналу может привести к удорожанию Urals на рынке Европы, поскольку прерваны поставки среднетяжелой нефти с Ближнего Востока, считают в Argus.