Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 12 копеек

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 15 по 21 марта выросли на 12 копеек и составили 47,31 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 13 копеек - до 44,64 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 13 копеек - до 48,25 рубля за литр, Аи-98 - на 6 копеек, до 54,83 рубля за литр.

Дизельное топливо выросло в цене на 4 копейки - до 49,34 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 67 российских регионах, наиболее заметный отмечен в Махачкале - на 1,4% и Петропавловске-Камчатском - на 1,1%. Снижение цен наблюдалось в Южно-Сахалинске - на 0,4% и Мурманске - на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 43,49 до 45,4 рубля, марки Аи-95 - от 47,49 до 51,89 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 до 57,19 рубля.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 43 до 45,45 рубля, марки Аи-95 - от 46,7 до 49,86 рубля, марки Аи-98 - от 54 до 57,31 рубля.

Объем производства бензина в РФ с 15 по 22 марта снизился на 0,4% по сравнению с предыдущей неделей - до 795,1 тыс. тонн. Производство дизельного топлива снизилось на 0,8% и составило 1 млн 592,3 тыс. тонн.