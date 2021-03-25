Вокруг застрявшего в Суэцком канале судна ведут дноуглубительные работы

КАИР, 25 марта. /ТАСС/. Власти Египта в настоящее время проводят дноуглубительные работы по периметру застрявшего на Суэцком канале контейнеровоза. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Управления этой водной артерии Джордж Сафуат.

По его словам, ранее днем прошла встреча кризисного штаба канала с прибывшими на место экспертами из нидерландской компании Smit, на которой обсуждались возможные сценарии по снятию судна с мели. "Принято решение, что компания Smit будет консультировать в техническом плане управление, а операция по вызволению контейнеровоза будет вестись усилиями морских служб канала, - сказал спикер. - Сейчас уже идут дноуглубительные работы по периметру судна с помощью двух земснарядов управления".

Кроме того, как указал Сафуат, прикладываются усилия по обеспечению плавучести судна путем удаления песка в его передней части с помощью четырех экскаваторов на берегу. Девять мощных буксиров пытаются стянуть его на фарватер.

Пока полностью решить проблему не удается, движение по каналу остановлено. Его блокировка уже привела к росту цен на нефть, так как к вечеру среды перед южными воротами канала застряли не менее 10 танкеров с 15 млн баррелей сырой нефти. Как сообщили ТАСС осведомленные источники в Каире, из-за инцидента с южного входа стоят корвет "Стойкий" и танкер "Кола" Балтийского флота, находящиеся в дальнем походе и завершившие недавно деловой заход в оманский порт Салала.