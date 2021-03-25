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Hapag-Lloyd рассматривает другой маршрут для судов при долгой блокировке Суэцкого канала

Компания рассматривает возможность перенаправления судов через район Африканского Рога

БЕРЛИН, 25 марта. /ТАСС/. Транснациональная компания Hapag-Lloyd, специализирующаяся на контейнерных перевозках, рассчитывает на скорейшее восстановление движения судов через Суэцкий канал, но не исключает долгосрочных последствий в случае длительной блокировки артерии из-за севшего на мель контейнеровоза. Об этом заявил в четверг ТАСС руководитель отдела по коммуникациям компании Нильс Хаупт.

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"Мы внимательно следим за ситуацией и надеемся на то, что она будет быстро разрешена. Сейчас пока сложно дать оценку последствиям случившегося", - отметил он. Хаупт сообщил, что в районе канала по обе стороны от места ЧП сейчас находятся пять судов Hapag-Lloyd.

По мнению представителя компании, один-два дня блокировки не будут иметь значительных последствий для морских грузовых перевозок, но в случае если это продлится существенно дольше, не исключен "долгосрочный эффект".

Hapag-Lloyd при этом рассматривает возможность перенаправления судов через район Африканского Рога. "Это может быть альтернативой", - сказал Хаупт. "Однако это на одну неделю дольше и дороже", - указал он.

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