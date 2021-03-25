Количество вакансий с удаленным режимом работы в Москве выросло почти на четверть

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Число вакансий, предлагающих работу в дистанционном формате, увеличилось в марте в Москве на 24% по сравнению с декабрем прошлого года. Всего в базе службы занятости насчитывается около 17 тыс. вакансий на удаленке, об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения столицы.

"Число вакансий в Москве с работой в удаленном режиме выросло в марте 2021 года на 24% по сравнению с декабрем 2020 года. Количество таких предложений в базе службы занятости сейчас 17 тысяч", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что более 30% компаний рассматривают возможность использования удаленного формата, среди работников такой график поддерживают 37% респондентов.

"Дистанционная работа освобождает от ежедневных расходов: не приходится платить за транспорт, не нужно тратить деньги на бизнес-ланчи и офисную одежду, остается больше свободного времени на семью, что особенно актуально для молодых мам. Но у формата удаленной работы есть и недостатки: периодически возникающая рассинхронизация работы, проблемы коммуникации - не всегда удается вовремя информировать сотрудников дистанционно в условиях постоянно обновляющихся изменений, иногда сложно распределять работу и оценивать KPI сотрудников", - отметили в департаменте.

Всего, по данным пресс-службы, с начала прошлого года службой занятости трудоустроено рекордное количество москвичей - почти 190 тыс. человек, из них около 24 тыс. получили работу в 2021 году. Больше всего в работниках нуждаются компании, работающие в сфере оптовой и розничной торговли, транспорта и логистики. "На конец марта 2021 года в совместном банке службы занятости и сервисов HeadHunter и Super Job соискателям предлагается около 340 тысяч вакансий - на 59% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - рассказали в департаменте.