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Пандемия COVID-19

ООН заявила, что пандемия может стать причиной потерянного десятилетия в развитии стран

Для того чтобы это предотвратить, в организации призвали к неотложным мерам

ТАСС, 25 марта. Мировая экономика из-за пандемии коронавируса испытала крупнейший за последние 90 лет спад, затронувший самые уязвимые слои общества. Из-за этого достижение целей устойчивого развития ООН может замедлиться на 10 лет, говорится в опубликованном в четверг докладе международной организации.

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Неравномерное реагирование государств на пандемию усугубило неравенство. Из-за кризиса около 114 млн человек потеряли работу, а 120 млн вновь оказались за чертой бедности. "Рекордные $16 трлн были потрачены на стимулирование и восстановление экономики, но менее 20% от этой суммы были потрачены в развивающихся странах", - отмечается в документе.

По данным ООН, к январю 2021 года внедрение вакцины от коронавируса проводилось в 38 странах, из них всего девять были развивающимися.

"Ситуация в беднейших странах мира глубоко тревожит. Она может отложить достижение целей устойчивого развития еще на 10 лет", - говорится в публикации. Для того чтобы это предотвратить, в ООН призвали к неотложным мерам.

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Пандемия COVID-19
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