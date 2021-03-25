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Греф оценил эффект от искусственного интеллекта в Сбербанке в 2021 году в 80-85 млрд руб.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года чистая прибыль Сбербанка от использования ИИ составила порядка 90 млрд рублей

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Экономический эффект от внедрения технологии искусственного интеллекта (ИИ) в Сбербанке в 2021 году может составить 80-85 млрд рублей, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах заседания совета альянса в сфере ИИ.

"У нас чистый операционный доход [от использования искусственного интеллекта] в этом году - 145 млрд рублей, из которых чистая прибыль будет примерно 80-85 млрд рублей", - сказал он.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года чистая прибыль Сбербанка от использования ИИ составила порядка 90 млрд рублей, превысив прогнозируемый ранее уровень в 56 млрд рублей.

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РоссияГреф, Герман Оскарович
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