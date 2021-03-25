Греф сообщил, что альянс в сфере искусственного интеллекта готовится к расширению

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Альянс в сфере искусственного интеллекта (в который входят Mail.ru Group, "Газпром нефть", МТС, "Сбер", "Яндекс" и Российский фонд прямых инвестиций) готовится пополнить число участников и начал разрабатывать положение, регламентирующее требования к компаниям-кандидатам, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции.

"Мы сегодня приняли решение к следующему заседанию альянса разработать положение о членстве, правила отбора членов и уровня членов альянса. После этого мы примем решение о вступлении новых членов", - сказал Греф.

В ноябре 2019 года Сбербанк, "Газпром нефть", "Яндекс", Mail.ru Group, МТС и Российский фонд прямых инвестиций объявили о создании альянса в сфере искусственного интеллекта (AI-Russia Alliance). Стороны договорились объединить усилия по созданию технологических компонентов, стимулирующих развитие решений в области искусственного интеллекта. Альянс занимается организацией и проведением научных и экспертно-аналитических исследований в этой сфере, организацией международного сотрудничества, анализом отраслевых проблем внедрения технологий ИИ и обсуждения возможных способов их решения и содействием в организации в РФ инфраструктуры, необходимой для создания, апробации, внедрения и использования технологий ИИ во всех отраслях экономики.