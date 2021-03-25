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Блокировка Суэцкого канала

Эксперт предрек рост спроса на российскую нефть в Европе из-за блокировки Суэцкого канала

Спрос может вырасти как на спотовые контракты, так и на долгосрочные, отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Спрос на российскую нефть в Европе может вырасти из-за блокировки движения по Суэцкому каналу, где село на мель большое судно-контейнеровоз, поскольку в краткосрочной перспективе никакой другой альтернативы поставкам нефти с Ближнего Востока нет. Такое мнение выразил ТАСС ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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"Я думаю, что [инцидент в Суэцком канале] повысит [спрос на нефть из РФ]. Сейчас европейцам надо будет заменять чем-то недостающие поставки нефти с Ближнего востока, саудовскую нефть. Чем это сделать? Российской нефтью, - сказал он. - Нет пока в какой-то краткосрочной перспективе альтернативной нефти на европейском рынке. Текущие поставки с Ближнего Востока прерываются, поэтому и будет повышенный спрос на российскую нефть".

Юшков добавил, что рост спроса может произойти как на спотовые контракты, так и на долгосрочные. "Пока наладится нормальное рабочее движение, пройдет довольно много времени. Нынешнее скопление так быстро не рассосется. Поэтому у нас тут бонусы есть, у нас уйдут конкуренты с европейского рынка", - пояснил эксперт.

 

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