Эксперт сомневается в сильном влиянии блокировки Суэцкого канала на цену нефти

ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Блокировка Суэцкого канала из-за севшего на мель судна-контейнеровоза не должна оказать сильного влияния на нефтяные цены, в частности, из-за сниженного спроса на углеводороды в Европе на фоне третьей волны пандемии коронавируса. Такое мнение выразил в ответ на просьбу ТАСС глава департамента нефтяных рынков норвежской консалтинговой фирмы Rystad Energy Бьёрнар Тунхауген.

"В основном пункт назначения нефтяных танкеров, которые не могут пересечь канал, - Европа, но Европа сейчас вводит самые жесткие карантинные ограничения, и спрос на нефть, скорее, падает. Если бы Европа была в лучшем положении в борьбе против коронавируса, то перебои с поставками, возможно, чувствовались в более продолжительной перспективе, но это не тот случай. Именно поэтому сегодня трейдеры быстро скорректировали часть зафиксированного накануне прироста", - сказал Тунхауген.

Стоимость нефти Brent в ходе торгов 24 марта выросла на 5,8%, до $63,9 за баррель, после новостей о прекращении движения судов по Суэцкому каналу. В четверг стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2021 года на лондонской бирже ICE снизилась на 5,08%, до $61,14 за баррель.

Тунхауген обратил внимание на то, что рынки сильно обеспокоены ситуацией с "протекционизмом в области вакцин" и инфляционными рисками. "Нефтяные цены не падают из-за больших ожиданий рынка, что ОПЕК+ на следующей неделе вновь примет меры по сдерживанию предложения, определив цели по добыче на май", - добавил аналитик. Он считает, что риск повышения нефтяных цен существует лишь в том случае, если снятие судна с мели займет несколько недель, а не дней.

Задержка поставок СПГ

Вместе с тем аналитики компании указывают на риск задержки поставок в Европу значительных объемов сжиженного природного газа (СПГ).

Как отметил глава департамента компании по рынку газа и энергетики Карлос Торрес, "блокада Суэцкого канала имеет огромные последствия для глобальной торговли, в том числе сжиженного природного газа, поскольку поставки в Европу из Катара, одного из крупнейших в мире производителей СПГ, практически полностью идут через этот маршрут".

"За 2020 год из Катара в Европу через Суэцкий канал было отправлено порядка 260 судов, перевозивших СПГ, в среднем пять судов в неделю. Весь путь из Катара на северо-запад Европы занимает примерно 17 дней, а альтернативой служит лишь маршрут через мыс Доброй Надежды, на который уйдет более 30 дней, что делает этот вариант неприемлемым", - указал он.

По словам Торреса, имеющиеся данные показывают, что "в настоящий момент три судна с СПГ в Суэцком канале ждут очереди, чтобы пересечь Средиземное море". "Изначально планировалось, что они прибудут в Европу в первой неделе апреля. По меньшей мере есть еще два судна в Аравийском море, которые направляются в Суэцкий канал. Общая загруженность этих судов составляет более 1 млн кубических метров СПГ или 0,5 тонны, которые не могут быть доставлены европейским покупателям. Таким образом, если блокада продлится две недели, то Европа недосчитается на какое-то время около 1 млн тонн СПГ", - сказал он.

Эксперт добавил, что "даже если текущая проблема будет устранена в течение недели, уже успела образоваться очередь из судов, поэтому возвращение к нормальному потоку займет некоторое время". "И чем дольше вопрос с блокировкой движения будет оставаться нерешенным, тем длиннее будет эта очередь", - заявил он.

Кто попытается извлечь выгоду

По мнению Торреса, возможные перебои с поставками газа из-за инцидента с контейнеровозом могут сыграть на руку России в условиях неизбежного давления на газовые цены в Европе. "Учитывая, что российские трубопроводные поставки в Европу в настоящее время ниже максимальной пропускной возможности, поставки из России могут помочь обеспечить определенную гибкость", - сказал он.

Эксперт считает, что Норвегия в качестве второго крупнейшего поставщика газа в Европу, могла бы также получить выгоду от сложившейся ситуации. Однако ее газопроводная система "уже действует практически на максимуме возможностей".

"Интересно посмотреть, попытаются ли США извлечь выгоду из блокады Суэцкого канала, поскольку поставки с их предприятий по экспорту СПГ могут достичь Европы намного быстрее, чем судно, которое, отправляясь с Ближнего Востока, должно обогнуть Африку. Добыча газа в США будет стабильно расти месяц за месяцем, и это может стать прекрасной возможностью для американских производителей получить заказы во время подобного кризиса с транспортными маршрутами", - сообщил Торрес.