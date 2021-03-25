Британцы потеряли в 2020 году из-за кибермошенников $655 млн

ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Британцы потеряли в 2020 году вследствие все более изощренных действий кибермошенников £479 млн ($655,8 млн), на 5% больше, чем в предыдущем. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times со ссылкой на данные UK Finance - торговой ассоциации сектора банковских и финансовых услуг Великобритании.

Значительно выросло количество операций мошенников, которые выдавали себя за представителей доверенных организаций. Используя страхи, связанные с пандемией коронавируса, киберпреступники направляли тексты, электронные письма со ссылками на фейковые сайты, якобы ответственные за вакцинацию или сбор штрафов за нарушение карантина. Таким образом они получали все необходимые им личные данные.

Рост онлайн-покупок побудил преступников направлять потенциальным покупателям фейковые сообщения о якобы не полученных ими отправлениях и представляться поставщиками программного обеспечения британцам, работающим на дому. Согласно информации UK Finance, в прошлом году значительно выросли размеры мошенничества с криптовалютой. При этом некоторых из жертв убедили значительно увеличить суммы инвестиций в цифровые деньги, направив им "прибыли" от первоначальных капиталовложений. В целом же потери вследствие инвестиционного мошенничества превысили £135 млн ($184,8 млн).

"Мы наблюдаем тревожный рост онлайн-мошенничества и киберпреступлений с использованием технологий, которым удается обходить современные системы безопасности банков и нацеливаться непосредственно на свои жертвы, заставляя их расставаться с деньгами или личной информацией", - заявила управляющий директор по экономическим преступлениям в UK Finance Кэти Воробец. Предстоящий законопроект об обеспечении безопасности в интернете должен, по ее словам, гарантировать принятие онлайн-платформами мер для защиты клиентов путем удаления мошеннической рекламы в поисковых системах, поддельных профилей на сайтах онлайн-знакомств и борьбы с мошенническим контентом в социальных сетях.

В прошлом году британские правоохранительные органы заблокировали более 700 учетных записей в социальных сетях, связанных с финансовым мошенничеством, из которых более 250 принадлежали преступникам, вербующим "денежных курьеров" для отмывания преступных доходов.