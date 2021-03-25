ФАС предложила увеличить тарифы на пересылку корреспонденции в Крыму

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает увеличить тарифы на услуги по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем и бандеролей) в Крыму, следует из проекта приказа ведомства. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Тарифы на услугу о пересылке внутренней письменной корреспонденции в пределах территории Республики Крым и г. Севастополь увеличены на 3,4%, за пределы территории Республики Крым и г. Севастополь тарифы увеличены на 3,8%. Индекс изменения тарифов определен на основании структуры объемов по категориям почтовых отправлений (простая, заказная, с объявленной ценностью)", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что в Федеральную антимонопольную службу поступило обращение ФГУП "Почта Крыма" по вопросу увеличения предельных максимальных тарифов на регулируемые услуги почтовой связи в пределах территории Республики Крым и города Севастополь и за ее пределы.

Согласно приложению к приказу, предельная цена за пересылку простой корреспонденции в Крыму составит 18 рублей без НДС, заказной - 44 рубля. Кроме того, пересылка простого письма весом до 20 г будет стоить 22 рубля в пределах Крыма и 24 рубля за пределы Крыма, заказного - 51 рубль и 56 рублей соответственно.