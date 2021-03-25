ОАК включил Чемезова в кандидаты в члены совета директоров

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) включила гендиректора Ростеха Сергея Чемезова в список кандидатов в члены совета директоров. Об этом говорится в сообщении компании на портале раскрытия информации.

Как следует из сообщения ОАК, новыми членами совета директоров могут стать генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов и замминистра транспорта РФ Игорь Чалик. А из действующих членов в списке отсутствуют руководитель Росавиации Александр Нерадько и генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

Всего в совете директоров 11 мест. В список кандидатов, помимо Чемезова и Чалика, вошли зампред ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, замглавы Минпромторга Олег Бочаров, заместитель секретаря ОП РФ Александр Галушка, первый зампред коллегии ВПК Андрей Ельчанинов, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь. Из Ростеха в кандидатах - заместитель гендиректора Игорь Завьялов, председатель научно-технического совета Юрий Коптев, директор по правовому обеспечению Павел Осин и индустриальный директор авиационного кластера Анатолий Сердюков.

Ранее в марте Чемезов заявил, что возглавит совет директоров ОАК для контроля за проведением реформ в корпорации.