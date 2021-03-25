Саммит ЕС поддержал разработку цифрового евро

БРЮССЕЛЬ, 25 марта. /ТАСС/. Саммит ЕС выступил за усиление международной роли евро и поддержал подготовку к созданию цифрового евро. Об этом говорится в распространенном в четверг в Брюсселе итоговом заявлении саммита ЕС по вопросам развития зоны евро.

"Саммит призвал к усилению и созданию более инновационного финансового сектора, более эффективных и устойчивых платежных систем. В этом контексте должна продолжаться подготовительная работа по изучению возможности запуска цифрового евро", - говорится в документе.

"Мы поддерживаем укрепление международной роли евро, которая позволит повысить стратегическую автономию ЕС в экономических и финансовых вопросах, сохраняя при этом открытую экономику, способствуя мировой финансовой стабильности и поддерживая европейский бизнес и граждан", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что Евросоюз намерен "всемерно развивать и укреплять деноминированные в евро финансовые рынки", повышая собственную финансовую устойчивость.

Лидеры государств Евросоюза сделали особый акцент, что для реализации этих планов Евросоюзу необходимо быстрое и эффективное восстановление после пандемии, развития зеленой экономики и зеленого финансового сектора - то есть системы, нацеленной на финансирование перестройки всей европейской экономики на базе так называемых зеленых технологий.