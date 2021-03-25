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Комаров: вопросы улучшения инвестклимата должны стать приоритетными в Кировской области

По данным Кировстата, за 2020 год на развитие экономики и социальной сферы региона направлено 66,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал

КИРОВ, 25 марта. /ТАСС/. Инвестиционный климат в Кировской области нужно улучшить, чтобы преодолеть тенденцию падения инвестиций, считает полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров.

"Мы обратили внимание на вопросы инвестиционного климата. Нужно поработать над улучшением инвестклимата, потому что падают показатели инвестиций", - сказал Комаров журналистам после совещания с властями региона по социально-экономическому развитию области.

По данным Кировстата, за 2020 год на развитие экономики и социальной сферы региона направлено 66,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что составило 86,6% к уровню 2019 года. Наиболее привлекательными отраслями для инвестирования стали обрабатывающие производства, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и транспорт и логистика.

По словам Комарова, регион стал одним из четырех субъектов ПФО, где по итогам года не произошло падения промышленного производства. "В пандемию много предприятий закрывались, были нарушены производственно-технологические цепочки, но в Кировской области падения не было - это серьезное достижение", - отметил полпред. Также он подчеркнул, что, несмотря на финансовые трудности из-за пандемии коронавируса, Кировской области удалось избежать увеличения долговой нагрузки на бюджет.

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