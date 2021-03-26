На Украине объявили конкурс на пост управляющего трубопроводом, подпавшего под санкции

КИЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, объявило конкурс по отбору кандидата на должность управляющего трубопроводом "Прикарпатзападтранс", который по решению Совета национальной безопасности и обороны страны попал под санкции и был изъят у собственника. Об этом сообщили в ведомстве в четверг.

"Агентство по розыску и менеджменту активов объявляет о начале конкурсного отбора управляющего для арестованной части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", который принадлежит ООО "Прикарпатзападтранс", - говорится в сообщении. Ведомство принимает документы для участия в конкурсе до 9 апреля включительно.

Отмечается, что к конкурсантам предъявлены повышенные требования, среди которых - наличие лицензии на право транспортировки нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами по территории Украины, а также не менее пяти лет опыта соответствующей деятельности.

СНБО 19 февраля принял решение о возврате в госсобственность трубопровода "Прикарпатзападтранс", на следующий день президент страны Владимир Зеленский ввел его в действие. По данным украинских СМИ, его владельцами являются белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер.

Данный объект инфраструктуры является частью трубопровода "Самара - Западное направление" и предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины, а также для транзита топлива в Европу. Высший антикоррупционный суд Украины 23 февраля наложил арест на активы "Прикарпатзападтранс". Это коснулось всего имущества - инфраструктуры, зданий и сооружений, расположенных на Украине. Компания уже подала апелляцию на это решение.

Следствием установлено, сообщали в Службе безопасности Украины, что служащие "Прикарпатзападтранс" на основании заведомо поддельных документов незаконно завладели государственным имуществом, стоимость которого составляет более 200 млн гривен (около $7,14 млн).