Торги на бирже Нью-Йорка закрылись ростом ключевых индексов

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Ключевые биржевые индексы в США выросли в четверг к закрытию торгов.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 199,42 пункта (0,62%) и остановился на отметке 32 619,48 пункта. Индекс S&P 500 набрал 20,38 пункта (0,52%) и оказался на отметке 3 909,52 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 15,79 пункта (0,12%), до 12 977,68 пункта.

При этом в течение торговой сессии на биржах наблюдалась волатильность. Так, в течение дня Dow Jones падал до уровня 32 077,3 пункта, S&P 500 - до 3854,73, Nasdaq - до 12 789,26.

По мнению главного инвестиционного аналитика компании The Bahnsen Group Дэвида Бансена, рынки некоторое время будут подвержены волатильности на фоне неустойчивой стоимости акций высокотехнологичных компаний. "Акции компаний технологического сектора торгуются слишком высоко, в связи с чем напрашивается коррекция, - указал он. - Слабость акций высокотехнологичных компаний невозможно отрицать, однако, скорее всего, мы не увидим стремительного падения, и будут наблюдаться подъемы и снижения".

Стоимость акций Apple в четверг выросла до $120,59 за штуку (+0,42%). Акции Twitter, наоборот, снизились до $61,20 (-1,39%), Amazon - до $3 046,26 (-1,31%).

Нефть марки WTI подешевела. Цена поставок энергоносителя в апреле снизилась на $2,52 (4,14%), до $58,34. Стоимость фьючерсов на золото упала на $7,8 - до $1 725,5 за тройскую унцию.