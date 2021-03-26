СМИ: на разработку плана спасения судна, перегородившего Суэцкий канал, уйдут дни

По его словам, в четверг специалисты компании SMIT, специализирующейся на морских спасательных работах и входящей в концерн Boskalis, побывали на борту контейнеровоза и оценили ситуацию. "Они находятся в постоянном контакте с офисом в Нидерландах, - подчеркнул Бердовски. - На основе их данных мы планируем сделать расчеты и разработать модели решения проблемы".

После получения всей информации различные варианты будут предложены египетским властям, судовладельцу и страховщикам, которые должны будут совместно принять решение. "Речь идет о днях, - отметил исполнительный директор Boskalis. - Решение необходимо принять как можно скорее. Но в то же время необходимо соблюдать крайнюю осторожность. В такой ситуации главное не терять хладнокровия".

Компания SMIT привлечена к спасательной операции вместе с японской компанией Nippon Salvage. Они тесно взаимодействуют с капитаном и египетскими властями для скорейшего восстановления судоходства по Суэцкому каналу.

Решение о дальнейших действиях, заметил Бердовски, будет непростым. "Все будет зависеть от множества факторов, - подчеркнул он. - Есть ли рядом буксиры? Есть ли рядом краны, чтобы снять с судна контейнеры? Может ли подойти нефтяной танкер, если понадобится слить топливо? Есть ли поблизости дноуглубительная техника, чтобы удалить песок?" Хорошая новость, по словам директора, заключается в том, что само судно, по всей видимости, не пострадало и может быть отбуксировано.