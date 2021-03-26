Россия планирует в 2021 году на 20% увеличить добычу изумрудов

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Россия в 2021 году планирует на 20% нарастить добычу изумрудов на единственном в стране Малышевском месторождении, сообщил ТАСС гендиректор компании "РТ-Капитал" (управляет Мариинским прииском, владельцем лицензии на месторождение) Кирилл Федоров. Также компания намерена в четыре раза увеличить добычу александритов, которые являются самыми редкими драгоценными камнями в мире.

По его словам, добыча изумрудов в сырье в прошлом году на фоне пандемии снизилась на 10% и составила 150 кг.

"Прошлый год был одним из самых сложных периодов и для Мариинского прииска - с февраля наши продажи упали на 80%, а экспортные продажи полностью остановились. Во второй половине 2020 года мы увидели возрождение спроса на такие камни, как изумруд и александрит. В этом году планируем рост добычи изумрудов на 30 кг", - сказал он. Таким образом, добыча изумрудов может вырасти на 20%, до 180 кг.

Федоров добавил, что в прошлом году на прииске добыли всего около 1 кг александритов. "Это самый редкий камень, всего в мире их добывают около 40 кг", - пояснил он. Крупнейшим поставщиком александритов на мировой рынок является Бразилия, занимающая 93%, Россия на втором месте с долей 4%. "Еще в 2020 году мы добыли 1 кг александритов, в 2021 планируем около 4 кг", - сказал он.

Как пояснил глава компании, за последние шесть месяцев прошлого года цена на изумруды и александриты начала восстанавливаться после падения на фоне пандемии и выросла в среднем на 6%. "На 2021 год мы скорректировали план добычи именно в сторону этих камней", - сказал он.

При этом с 2018 года стоимость как изумрудов, так и александритов поднялась на 25-30%, отметил Федоров.

Мариинский прииск Ростеха - предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения в Свердловской области, единственного в Европе и одного из трех в мире. Здесь добывают бериллий, изумруды, хризоберилл, фенакит, александриты, флогопит, литий, рубидий и цезий. Находится под управлением "РТ-Капитала". На прошлой неделе стало известно, что прииск начал использовать уникальную технологию по добыче, позволяющую впервые за 20 лет приступить к добыче на новых изумрудно-бериллиевых участках месторождения. В 2021 году на месторождении будет введен новый блок.