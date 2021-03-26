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Блокировка Суэцкого канала

Для снятия с мели застрявшего в Суэцком канале судна нужно убрать до 20 тыс. куб. м песка

Глава управления водной артерии Усама Рабиа заверил, что все предпринимаемые шаги "проводятся в соответствии с высочайшими стандартами безопасности на море"

КАИР, 26 марта. /ТАСС/. Операция по снятию с мели застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза потребует удаления порядка 20 тыс. куб. м песка. Об этом говорится в заявлении управления водной артерии, распространенном в ночь на пятницу.

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"Дноуглубительные работы направлены на удаление песка из-под носовой части судна в объеме от 15 до 20 тыс. куб. м, - отмечается в нем. - Это необходимо, чтобы достичь нужной осадки в 12-16 м, на которой его можно будет снять с мели".

В заявлении также сообщается, что глава управления Усама Рабиа осмотрел в четверг вечером один из двух работающих на месте земснарядов. Он заверил, что все предпринимаемые в настоящее время шаги "проводятся в соответствии с высочайшими стандартами безопасности на море". "Во внимание принимаются несколько определяющих факторов, в первую очередь характер грунта и безопасное расстояние между земснарядом и судном", - подчеркнул он, выразив уверенность в способности египетских властей "спустить его на воду в кратчайшие сроки".

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ЕгипетБлокировка Суэцкого канала
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